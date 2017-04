Prosegue con la serata di sabato 8 aprile alle 21 la stagione di «Comicomo», la rassegna di Cabaret del Teatro Lucernetta (piazza Medaglie d’Oro 4) che coinvolge comici di livello nazionale e artisti emergenti.

Bruce Ketta, il celebre postino di Zelig, torna alla guida una banda di comici folli e irriverenti, provenienti dalle maggiori trasmissioni televisive: Zelig, Colorado e Comedy Central. Sul palco insieme a lui nella serata dell’8 aprile Gigi Rock (Zelig), Alessandra Ierse (Zelig e protagonista della sit-com Belli Dentro), Matteo Carraro (Campione Italiano di Micromagia), Luca Klobas (Zelig Off). Torna anche per questo appuntamento, «Comicomo got talent», il momento della serata durante il quale chiunque potrà essere protagonista con il proprio talento: il pubblico voterà tra due comici emergenti il migliore, il quale avrà così accesso diretto alla serata finale del 6 maggio dove sarà proclamato, sempre tramite il voto del pubblico, il vincitore di «ComiComo Got Talent». Primo finalista di questa edizione un giovane talento comasco, Andrea Borderi.

Il successivo appuntamento è con la serata finale di sabato 6 maggio, sempre alle 21. I biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito della compagnia www.teatroincentro.com. Info e prenotazioni: 345.6715852, 347.5754172, biglietteria@teatroincentro.com. Il costo dei biglietti è di 10 euro intero, 9 euro ridotto (under 18, over 65, disabili, studenti universitari under 26), 8 euro per i soci di Teatro in Centro e La Lucernetta.

