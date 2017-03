La parrocchia di San Giuseppe con il Centro culturale Paolo VI e il patrocinio del Comune di Como propone domenica 12 marzo alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe (via Bonomelli) uno spettacolo teatrale dal titolo «Oggi voglio portarvi tutti in Paradiso», ideato dal frate-attore Marco Finco, direttore del Teatro Rosetum di Milano. La ricostruzione a grandezza naturale della chiesetta che san Francesco tanto amava, la Porziuncola, successivamente inserita all’interno della basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi, accoglierà gli spettatori, bambini e adulti. Saranno raccontati in forma teatrale, con una prima parte molto giocosa, i passaggi che hanno portato Francesco, 800 anni fa, il 2 agosto 1216, a urlare al mondo intero: «Oggi voglio portarvi tutti in Paradiso!». Ingresso libero. Info: www.sangiuseppecomo.it, info@sangiuseppecomo.it, 031.270118, segreteria@ccpaolosesto.it.

