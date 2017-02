In scena domenica 12 febbraio alle 15.30 e alle 17.30 al Teatro Lucernetta in piazza Medaglie d’Oro 4 lo spettacolo «K.O.» diretto da Marco Angioni e prodotto dalla Compagnia Teatro in Centro. Kung-Fu Panda, l’uomo Tigre, Dragon Ball: i creatori di storie per bambini hanno da sempre utilizzato la lotta per veicolare un messaggio importante: per ottenere qualcosa devi combattere, non devi arrenderti. Raccontano gli organizzatori: «La lotta diventa metafora della vita di ciascuno di noi, il protagonista contro l’antagonista, il bene contro il male. Abbiamo scelto il Wrestling per rappresentare questa idea di lotta e non altri e ben più blasonati sport di contatto perché il Wrestling è appunto una ‘rappresentazione’, una messa in scena dove la violenza non è reale ma solo rappresentata da attori/atleti che mettono in scena mosse e prese prestabilite». In «K.O.» questo aspetto è spiegato con chiarezza ai piccoli spettatori che diventano consapevoli della finzione.

«Il Wrestling è un mondo popolato da personaggi che paiono usciti dai cartoni animati, tutti ottimi atleti, che, come i personaggi dei cartoni animati, si dividono in buoni contro cattivi, dove i buoni sorridono sempre e i cattivi, come nel più classico stereotipo, vorrebbero spaventare il pubblico. Abbiamo scelto questo mondo per raccontare la storia di un ragazzino che è pronto a lottare e giocarsi il tutto e per tutto pur di riscattare suo padre e ritrovare sé stesso». Tra voli, capriole, colpi segreti e mosse spettacolari, «K.O.» vuole raccontare agli spettatori una favola moderna e semplice, dove l’importante non è vincere ma l’impegno e la tenacia che ogni individuo mette in campo per raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni.

Lo spettacolo è adatto a un pubblico dai 5 anni in avanti. I biglietti possono essere acquistati sul sito della compagnia www.teatroincentro.com o direttamente nella biglietteria. Il costo dei biglietti per i bambini è di 3 euro in balconata e 4 euro in platea, per gli adulti 7 euro in balconata e 8 euro in platea. Sono disponibili gli abbonamenti per la seconda parte della stagione. Info: 345.6715852, biglietteria@teatroincentro.com.

