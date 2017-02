Inaugurazione sabato 25 febbraio alle 17.30 alla Biblioteca dei Frati per «Tempo Unico», la mostra di Antonio Teruzzi curata da Ilona Biondi con fotografie di Carlo Pozzoni. Interverrà l’artista, Alessandro Soldini, responsabile eventi espositivi, e la curatrice.

Antonio Teruzzi è nato nel 1945 a Brugherio dove vive e lavora. Pittore, scultore e incisore, è profondo conoscitore di tecniche rare come l’encausto e l’affresco su muro e su tela o stucco lucido. Sperimenta senza posa, affascinato dall’unire materia e spirito, traguardo delle antiche pratiche alchemiche. Spiega la curatrice Ilona Biondi: «In questi tempi moderni, con la tecnologia che invade il nostro modo di vivere, il libro è sempre più penalizzato e ritenuto sorpassato. Per fortuna non per tutti... Antonio Teruzzi ha cercato, con la sensibilità propria dell’artista, di restituire al libro il suo originario valore facendolo rivivere in un tempo unico. Il libro, già di per sé contenitore e custode del sapere, diventa, grazie al prezioso intervento sul piatto anteriore, un “oggetto” d’arte estremamente raffinato. In questo modo, l’opera d’arte continuerà a vivere nelle nostre case garantendo ancora per molto la presenza del libro, altrimenti destinato a scomparire». Fissati due incontri di approfondimento: il 15 marzo alle 20.30 con il fotografo Carlo Pozzoni sul tema «Tempi moderni»; il 25 marzo alle 10.30 con il musicista e musicologoRaffaele Deluca sul tema «Legature d’attesa. Il tempo della musica scritta». Apertura dal 1° marzo all’8 aprile. Orari da mercoledì a venerdì 14/18, sabato 9/12. Info: www.bibliotecafratilugano.ch, www.antonioteruzzi.it, bsf-segr@ti.ch.

