Primo torneo provinciale di burraco a cura dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia. Appuntamento fissato per domenica 19 marzo alle 15 nel Sacrario degli sport nautici a Garzola (via per Brunate 39).

Il torneo prevede tre turni Mitchell e un turno danese da quattro smazzate. Premi per le prime tre coppie e un omaggio per tutti i partecipanti. Un rinfresco è previsto prima della terza partita. Info e iscrizioni obbligatorie ai seguenti numeri: 338.1823025, 338.5230182. Il costo per la partecipazione al torneo, compreso il rinfresco, è di 15 euro. Il ricavato sarà devoluto al restauro del sacrario per gli sport nautici.

