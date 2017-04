Pieno di iniziative per il Museo della seta di via Castelnuovo. Fino al 16 maggio nelle sale del Museo sarà possibile visitare l’esposizione «Come seta» che raccoglie l’opera scultorea di Bruno Luzzani. Le sculture in pietra e legno dialogano con alcuni selezionati materiali tessili dall’archivio del Museo. Il tema del tessile è ben presente nella ricerca artistica dello scultore. Le sue opere si ispirano a cravatte, a nodi, a drappi panneggiati, o ancora a tessuti stampati o Jacquard e sono realizzate in marmo, pietra moltrasina e legno. Alcune di esse sono esposte al pubblico per la prima volta, nonostante siano datate tra gli anni ’80 e ’90: si tratta, infatti, delle opere legate al tessile, realizzate da Luzzani per una committenza fatta di aziende del territorio e collezionisti privati. A corredo dell’esposizione il Museo - che intende divulgare la conoscenza del proprio materiale d’archivio al grande pubblico – propone una carrellata di materiali sul tema: campionature, tavole di “cravatte d’artista” provenienti anche dalla recente donazione Alvaro Molteni, e soprattutto cravatte realizzate in seta delle collezioni raccolte negli ultimi anni.

La Sala Moda del Museo ospita una fantasiosa mostra di abiti femminili per i quali proprio le cravatte sono protagoniste e reinventate come accessori o complementi, sofisticati e originali.

Ma non è finita, sabato 8 aprile a partire dalle 10.30 le sale del museo ospiteranno il laboratorio «Coloriamo il Museo della Seta!» in collaborazione con Abbonamento Museo Lombardia Milano e Faber Castell.

Lunedì 10 aprile alle 18 serata dal titolo «Conversazioni al museo»: Fulvio Alvisi dialoga con Fabrizio Casu che presenterà il suo libro «Il lungo viaggio di una chemise»; Stefano Mariani presenta il corso «Wearable designer» del Polo tecnico professionale Artessile Como. Info: 031.303180, info@museosetacomo.com.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale