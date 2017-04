Riaperta al pubblico Villa Carlotta per una stagione all’insegna di appuntamenti artistici, botanici, musicali con particolare attenzione alle famiglie. Fino al 1° maggio la prima rassegna «La vita dalla terra» con i lavori dell’artista Alfredo Colombo. Un percorso che valorizza, oltre che l’estro artistico, anche la ‘terra’, come spazio agricolo che un tempo era fonte di sussistenza primaria. I lavori dell’artista Alfredo Colombo collegano la memoria alla materia per parlare dell’arte.

Nel weekend dell’8 e 9 aprile si tiene il canonico appuntamento con la rassegna «Camelie sul Lario» che coinvolge anche Villa Melzi, Palazzo Gallio e Villa Monastero con visite guidate alle collezioni di camelie. Domenica 9 aprile alle 15 concerto «La Traviata in salotto», concerto eseguito dall’Orchestra cameristica di Lombardia, con il Maestro Ennio Cominetti, organizzato da Agimus Lombardia. Costo: 20 euro. Tutte le domeniche di aprile appuntamento con il «Tè della Principessa Carlotta», un’occasione per rivivere il fascino del tè servito nei salotti dell’Ottocento con un occhio all'Oriente, in collaborazione con Tea World Shop e Stefano Franzi. È possibile prenotarsi per l’evento in tre turni 15.30, 16.30, 17.30. La partecipazione all'evento rientra nel costo del biglietto di ingresso.

«Tante le occasioni di visita» – spiega il direttore Maria Angela Previtera – «Villa Carlotta vuole essere una realtà da vivere, dove poter passare tempo di qualità tra arte e natura, soprattutto per le famiglie». Info e prenotazioni: eventi@villacarlotta.it, www.villacarlotta.it

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale