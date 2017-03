Venerdì 10 e sabato 11 marzo nell'aula Magna del Collegio Gallio in via Tolomeo Gallio 1 si svolgerà l’annuale convegno promosso da Erone Onlus, associazione che si occupa dell’assistenza sociale e sanitaria dei pazienti affetti da tumore presieduta dall’oncologo Alberto Vannelli. Una due giorni per parlare alla cittadinanza e alla comunità scientifica dei tumori del retto: una malattia che in Italia colpisce oltre 15.000 persone ogni anno.

Il simposio dal titolo «Oncologia e territorio, i tumori del retto» è articolato in due giornate, la prima dedicata alla popolazione e la seconda alla comunità scientifica. Madrina dell’evento la giornalista Michela Persico. Per maggiori informazioni: www.albertovannelli.it www.eroneonlus.it.

