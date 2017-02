Mercoledì 22 febbraio e giovedì 23 febbraio alle 20.30 in scena al Sociale «Una giornata particolare», adattamento teatrale di Gigliola Fantoni tratto dall’omonimo film capolavoro di Ettore Scola del 1977, interpretato magistralmente da Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Sul palco comasco, guidati dalla regista Nora Venturini, i due protagonisti sono impersonati da Giulio Scarpati e Valeria Solarino.

Un ambiente chiuso, due storie umane che si incontrano in uno spazio comune in cui sono “obbligati” a restare, prigionieri. Fuori il mondo, la Storia, la cui eco arriva dalla radio. Un grande evento che fa da sfondo a due piccole storie personali in una giornata che sarà particolare per tutti. Unità di tempo e unità di luogo, due personaggi che, grazie al loro incontro, cambiano, si trasformano sotto gli occhi degli spettatori, scoprono una parte nuova di se stessi, modificano il loro sguardo sulla realtà che li circonda. Sono due umiliati, due calpestati, due ultimi, nel giorno del ballo, sono le due Cenerentole rimaste a casa. La loro storia è quella – sempre attuale – di coloro che non hanno voce, spazio né rispetto. Sui loro destini cammina, con passo marziale, la Storia con la “S” maiuscola.

Info: www.teatrosocialecomo.it, 031.270170. Biglietti 20 euro più prevendita.

