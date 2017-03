Riparte la stagione di Villa Carlotta, museo e giardino botanico che dal 10 marzo è nuovamente aperta al pubblico sette giorni su sette fino al prossimo 5 novembre. Molti gli appuntamenti che si susseguono e che si rivolgono a un pubblico diversificato. Esposizioni artistiche, laboratori per le famiglie, visite tematiche, concerti di musica contemporanea e classica, esposizione di strumenti antichi, degustazioni e tanto altro.

Il connubio arte e natura, una costante in Villa Carlotta, viene riscoperto fin dai primi giorni di apertura grazie alla prima rassegna «La vita dalla terra», un percorso che valorizza oltre che l’estro artistico anche la ‘terra’, come spazio agricolo che un tempo era fonte di sussistenza primaria. I lavori dell’artista Alfredo Colombo, esposti fino al 1° maggio nelle sale del museo, collegano la memoria alla materia per parlare dell’arte. In parallelo continua la ricerca storica sugli ulivi del lago di Como che conduce fino all’uliveto di Villa Carlotta. Il giorno 31 marzo è fissato un corso per la potatura dell’olivo a cura del tecnico Aipol Giandomenico Borelli (info e prenotazioni: eventi@villacarlotta.it). «Tante le occasioni di visita» – spiega il direttore Maria Angela Previtera – «Villa Carlotta vuole essere una realtà da vivere, dove poter passare tempo di qualità tra arte e natura, soprattutto per le famiglie».

Proprio le famiglie ancora una volta sono considerate ospiti speciali e graditi, lo dimostra l’offerta degli svariati eventi proposti ma soprattutto anche l’agevolazione sul costo di ingresso: prezzo fisso a 20 euro per due adulti e figli fino a 18 anni. Info e prenotazioni: eventi@villacarlotta.it, www.villacarlotta.it

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale