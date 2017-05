Per Villa Carlotta una stagione all’insegna di appuntamenti artistici, botanici, musicali con una particolare attenzione alle famiglie. «Tante le occasioni di visita» – spiega il direttore Maria Angela Previtera – «Villa Carlotta vuole essere una realtà da vivere, dove poter passare tempo di qualità tra arte e natura, soprattutto per le famiglie». Il parco di villa Carlotta (circa 8 ettari visitabili) è luogo di grande fascino, non solo per la posizione panoramica ma anche per l'armonica convivenza di stili, la ricchezza di essenze, le suggestioni letterarie. Maggio è il mese ideale per poter apprezzare la fioritura delle azalee multicolori, disposte in alti cuscini arrotondati lungo alcuni sentieri.

Dal 6 maggio la villa ospita la mostra «Sul filo di seta» sulla storia dell’industria tessile. Dal baco al filo, attraverso un percorso itinerante che va dalle sale museali al comparto agricolo dove sarà possibile assistere all’allevamento dei bachi. Dalla raccolta di materiali in giardino e nel bosco prendono spunto le creazioni della pittrice botanica Marina Fusari. La mostra «Storia di fiori e farfalle» sarà visitabile fino al 18 giugno. Domenica 14 maggio alle 15.30 la torta per festeggiare i 90 anni dell’Ente 1927-2017 aspetta soci e amici sulla Terrazza delle Camelie. La villa e il parco sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18.30. Info: eventi@villacarlotta.it www.villacarlotta.it.

