Villa Carlotta cerca nuovi volontari da coinvolgere nella vita culturale dell’ente. Persone di ogni età e provenienza, motivate a dedicare qualche ora del proprio tempo alle attività del museo e del parco, appassionati di arte e natura. L’impegno richiesto non prevede una disponibilità assidua, ma è flessibile in base alle esigenze e agli orari di ciascuno e può riguardare sia il patrimonio botanico che quello artistico. Chiunque voglia aderire al progetto può quindi rendersi utile nell'ambito più affine alle proprie competenze e ai propri interessi: dal supporto agli eventi e alle attività educative, all’affiancamento del personale per l’assistenza ai visitatori, alla raccolta di foto oppure alla redazione di testi per le campagne di comunicazione sui social network, ognuno ha l'opportunità di contribuire in modo unico e personale alla crescita di un'importante realtà. Un altro importante ambito nel quale il supporto di volontari è cruciale è quello relativo a tutte le attività riguardanti la sfera del sociale. L’ente infatti ambisce a offrire servizi gratuiti nei confronti di anziani, disabili e soggetti deboli. Per tutti coloro che hanno intenzione di intraprendere questo percorso l'appuntamento è fissato per l'8 marzo alle 16 in via Regina 2. Dopo la presentazione del progetto si terranno dei colloqui individuali per avviare ciascun volontario all'ambito rispetto al quale è più predisposto. Info: didattica@villacarlotta.it, www.villacarlotta.it

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale