Da sempre una tra le più belle e romantiche dimore sul lago di Como, Villa del Balbianello si affaccia su un incantevole promontorio boscoso, sull’estrema punta del Dosso di Lavedo, che si immerge nelle acque del lago formando una piccola penisola.

Costruita all’inizio del XVIII secolo, per il suo fascino è stata in più occasioni scelta come cornice ideale in numerose produzioni cinematografiche. Il curatissimo giardino a terrazze, con i platani potati a candelabro, i glicini, le antiche statue e l’elegante loggia appare sin dagli anni ’40 nelle scene di esterni di «Piccolo mondo antico», tratto dall’omonimo romanzo scritto da Antonio Fogazzaro nel 1895. Più recentemente nel 2002 la Villa del Balbianello ha ospitato il cast e la produzione di uno dei film di fantascienza più visti nella storia del cinema, il secondo episodio della saga «Star Wars». Nel 2006 persino James Bond è stato a Villa del Balbianello: l’agente speciale, interpretato da Daniel Craig, vi ha infatti trascorso un periodo di convalescenza dopo essere stato ferito nell’episodio della saga di 007, «Casinò Royale» di Martin Campbell.

Villa Balbianello è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18. Info: faibalbianello@fondoambiente.it, 0344.56110, www.visitfai.it/villadelbalbianello.

