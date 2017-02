«Mondo Turistico», associazione culturale comasca di guide turistiche abilitate, aderisce alla Giornata internazionale della guida turistica, organizzando per martedì 21 alle 15 una visita guidata a Villa Olmo. L’incontro con la guida è fissato davanti alla Villa, ultima e più importante dimora della serie di ville neoclassiche edificate lungo la riva occidentale del golfo comasco, costruita alla fine del Settecento dagli Odescalchi, nobile famiglia di Como. Visita delle sale del pian terreno e del teatro, replica in piccolo del teatro della Scala di Milano. Non ci sono quote fissate di partecipazione, si accetteranno offerte libere che saranno devolute a favore delle popolazioni terremotate. Info e prenotazioni: 0344.30060, 335.8435907, News-mondoturistico@guidelagodicomo.com.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale