Anche quest’anno il 21 febbraio è dedicato alla Giornata internazionale della guida turistica, promossa in Italia da Associazione Nazionale Guide Turistiche. Mondo Turistico, associazione culturale comasca di guide turistiche abilitate, vi aderisce organizzando proprio per martedì 21 alle 15 una visita guidata a Villa Olmo. L’incontro con la guida è fissato davanti alla Villa, ultima e più importante dimora della serie di ville neoclassiche edificate lungo la riva occidentale del golfo comasco, costruita alla fine del Settecento dagli Odescalchi, nobile famiglia di Como. L’architettura si rifà allo stile classico greco. A metà dell’Ottocento la villa divenne proprietà della famiglia Raimondi e ospitò Garibaldi nel periodo in cui la città fu liberata dalla dominazione austriaca. Alla fine del secolo passò ai Visconti che la tennero fino ai primi anni del Novecento, quando divenne proprietà del comune di Como. Visita delle sale del pian terreno in cui sono conservati affreschi ottocenteschi e del teatro, replica in piccolo del teatro della Scala di Milano. Si accettano offerte libere che saranno devolute a favore delle popolazioni terremotate. Info e prenotazioni: 0344.30060, 335.8435907, News-mondoturistico@guidelagodicomo.com.

