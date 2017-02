Nei Paesi mediterranei il mondo del vino è da sempre strettamente intrecciato a quello del cibo, una relazione così antica da essere riscontrabile nelle narrazioni dei poeti greci e romani. La dimensione enologica dimostra anche una grande capacità di adattamento nel tempo, consentendo al vino di sposarsi a nuove tecnologie, nuove culture, nuove mentalità. Queste caratteristiche ne fanno un argomento di vivo interesse per quest’edizione di Ristorexpo, intenta a indagare la sfera ancestrale dell’enogastronomia, il rapporto tra presente e passato in continuo divenire.

La presenza di due consorzi, quello di Tutela dei Vini di Valtellina e Terre Lariane, rappresenta la volontà del salone di rappresentare i prodotti dei vitigni locali, promuovendo il territorio e le sue tipicità in un contesto di confronto e riflessione. Tra le iniziative proposte dal Consorzio Vini Valtellina: la Presentazione del Primo Rapporto Vini di Valtellina, seguito da una degustazione a tema, e la Presentazione del Progetto Valtellina Wine Ambassador per promuovere la cultura enologica responsabile tra gli universitari. Non mancheranno i rinnovati bistrot del Consorzio, dove assaggiare vini tipici abbinati a fingerfood. Ais - Associazione Italiana Sommelier e Onav - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino sono a disposizione per guidare gli ospiti a un consumo più consapevole e informato, . Onav propone un focus sulle tecniche di degustazione più efficaci e uno sui vini argentini. Studia il vino come fenomeno sociale il Progetto Top&Pop Wine 2017, ideato da Giacomo Mojoli. Un tentativo di rendere il vino accessibile a tutti, remando contro a quella cultura imperante che vuole l’enologia in mano a un manipolo di esperti irraggiungibili.

