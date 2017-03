Il van targato X Factor riprende il suo viaggio attraverso l’Italia alla ricerca della nuova pop star. Il talent show di Sky Uno, arriverà venerdì 10 marzo a Piacenza per poi spostarsi sabato 11 a Brescia e infine approdare domenica 12 a Como. L’appuntamento è in via Indipendenza angolo via Vittorio Emanuele II. Dalle 11 alle 18 gli aspiranti cantanti potranno registrarsi e incontrare la produzione del programma per dimostrare di avere l’x factor. Quest’anno sono ben due i van in giro per la penisola. Nello stesso weekend un’altra squadra sarà a caccia di talenti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Iscriversi è facile: basta compilare il form sul sito xfactor.sky.it/casting o chiamare il numero 0423.402300. Per i gruppi e le band saranno accettate solo le iscrizioni tramite il form online, dove bisognerà caricare una performance video. Il supporto tecnico-organizzativo alle riprese che saranno girate a Como è stato garantito dal Comune di Como, nell’ambito dell’attività di film commission promossa dall’ufficio Comunicazione-Marketing Territoriale, diretto da Valeria Guarisco.

