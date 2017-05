«Forlener», la fiera della filiera del legno, ha scelto il Lario come location per la sua 9^ edizione che si terrà a Lariofiere da venerdì 12 a domenica 14 aprile. Dichiara Silvio Oldani, direttore di Lariofiere: «Ospitiamo con piacere “Forlener”: la filiera del legno, dalla foresta all’energia, ben rappresenta il nostro territorio ricco di operatori specializzati, di mobilifici e anche di turismo boschivo, che dà un sostegno anche economico ai territori del Lario. Penso ad esempio alle foreste di Canzo e Schignano». Elena Agazia organizzatrice della fiera: «Speriamo che Lariofiere diventi la nostra casa. Durante questa edizione, che ha il sostegno di Regione Lombardia, Regione Piemonte e di tutti gli operatori del settore, si muoveranno tantissime macchine e si lavoreranno più di mille quintali di legno. Da non perdere venerdì 12 il convegno di Fiper sulla qualità dell'aria e dell'atmosfera, l'incontro con l'Università delle Marche sulla sostenibilità della filiera foresta-energia e quello del Ceced dal titolo "Riscaldiamoci con consapevolezza”».

Sempre venerdì 12 maggio l'Ersaf - Ente strumentale di Regione Lombardia per l’Agricoltura e le Foreste presenterà il suo studio aggiornato sullo stato delle foreste lombarde. Tra esposizioni, convegni e laboratori, molte saranno le occasioni di visita sia per operatori del settore ma anche per hobbisti del verde, famiglie, studenti e ricercatori. Tutti i dettagli su: www.forlener.it.

