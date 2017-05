Amministrative 2017: Confartigianato incontra i candidati sindaci di Como. Il 25 maggio a Como il confronto sull’economia e il territorio aperto anche alla cittadinanza.

Le elezioni amministrative 2017 del prossimo 11 giugno, interesseranno diversi comuni della nostra provincia. In particolare il capoluogo Como, per il quale Confartigianato Imprese ha voluto promuovere un confronto con tutti i candidati a sindaco, per conoscere programmi e iniziative che vorranno mettere in atto per l’economia e il futuro del territorio una volta eletti e che si terrà: giovedì 25 maggio 2017 alle ore 20.30 presso la Camera di Commercio di Como in via Parini 16. L’incontro è aperto a tutti i cittadini.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale