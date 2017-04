Vera e propria specialista della pulizia, con una forte esperienza nel settore: Alta Brianza di Merone offre da diciotto anni servizi evoluti per aziende e privati, utilizzando i migliori prodotti professionali attualmente sul mercato e in possesso di tutte le certificazioni dettate dal Ministero della salute.

In pole position, fra i servizi più richiesti in questo periodo in cui si va verso la stagione estiva, c'è la disinfestazione dalle zanzare.

L’attività di Alessandro Galbiati è in possesso di atomizzatori portatili montati su pick-up, fondamentali per muoversi ed entrare in parchi e giardini: queste macchine sono in grado di gettare il prodotto fino a 35 metri di distanza.

«Riusciamo a garantire un ottimo risultato, bonificando l’area – ha affermato il titolare – riuscendo ad eliminare circa il 70% delle zanzare presenti. Si tratta di trattamenti programmati, che prevedono quattro-cinque interventi l’anno, uno al mese nelle stagioni calde».

Sempre la primavera coincide con il miglior momento per pulire i pannelli fotovoltaici e solari termici: «Passato l’inverno, se si desidera mantenere questi dispositivi in perfetta efficienza è necessario provvedere alla loro pulizia con strumenti e prodotti appositi (per esempio piattaforme aeree e/o macchine per l'osmotizzazione dell'acqua e spazzole con setole morbide). In Alta Brianza ci siamo specializzati anche su questo fronte e, a richiesta, possiamo intervenire in modo efficiente e tempestivo. La sporcizia deve essere rimossa per garantire che i pannelli producano la massima quantità di corrente elettrica o di acqua calda possibile».

Per tutte le informazioni chiamare lo 031.6126783, scrivere a info@pulizia-altabrianza.com o recarsi a Merone, in via Appiani 11.

