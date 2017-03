Autotorino Spa ha prodotto un’emissione di mini bond da sei milioni di euro per finanziare lo sviluppo aziendale che conta su una rete di ben 35 concessionarie nelle quali lavorano oltre 900 persone. Nei giorni scorsi, infatti, Anthilia Bond Impresa Territorio - fondo che investe in bond appositamente creato da Anthilia Capital Partners Sgr per le Pmi italiane, insieme a Banca Popolare di Sondrio e a Credito Valtellinese - ha sottoscritto il prestito obbligazionario emesso dal dealer di Cosio Valtellinese, il più grande gruppo privato in Italia attivo nella vendita di automobili nuove e usate.

L’emissione, per un importo di sei milioni di euro, sarà quotata nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot Pro, con scadenza nel febbraio 2022, un rendimento del 5,20% e un rimborso amortizing con un anno di preammortamento.

Il mini bond finanzierà l’acquisizione delle principali concessionarie del Gruppo TT Holding, che ha avuto inizio nell’aprile 2015 con l’affitto d’azienda e si chiuderà con l’acquisto delle stesse filiali nel mese di marzo.

Stefano Martinalli, direttore generale di Autotorino, è particolarmente orgoglioso di questa operazione: «L’emissione di queste obbligazioni rappresentano per Autotorino una innovazione nel reperimento delle risorse finanziarie per il sostegno allo sviluppo aziendale. La sottoscrizione rappresenta un segnale importante a tutto il comparto dell’automotive, a torto spesso trascurato dagli investitori professionali. La qualità degli investitori sottoscrittori delle obbligazioni è garanzia della serietà dei processi con cui eroghiamo ogni giorno i servizi connessi alla mobilità ai suoi clienti».

