Esistono malattie che vengono contratte dai cani, ma che sono pericolose anche per l’uomo. «Le zanzare possono trasmettere ai cani la filariosi - spiega il dottor Giovanni Ghibaudo, medico veterinario specialista in dermatologia, otologia e citopatologia veterinaria - mentre il pappatacio, con una puntura, può veicolare la leishmaniosi, sia al cane che all’uomo, si tratta di una grave patologia difficile da diagnosticare e curare, che è importante prevenire adeguatamente». Bayer ha promosso una campagna mirata a informare i proprietari di cani sul pericolo dei parassiti e suggerire i metodi più efficaci per proteggere gli amici a quattro zampe: «Nessun cane vuole essere punto. Punto!». Pulci, zecche, zanzare e pappataci sono parassiti comuni che infestano prati e boschi e che con le loro punture possono creare prurito, allergie e malattie che indeboliscono il sistema immunitario dell’animale, a volte anche con esiti letali. Con questa campagna Bayer vuole migliorare l’informazione e rendere consapevoli i proprietari di cani che non tutti gli antiparassitari proteggono dalle punture, ma solo quelli a effetto repellente. Guide, poster, spot e video saranno in distribuzione e la guida pratica è scaricabile dal sito www.petclub.it. Proteggere la salute degli amici a quattro zampe significa vigilare anche sulla nostra e su quella dei nostri bambini.

