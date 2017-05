Un grande evento di musica e solidarietà organizzato dal Rotary Club Erba Laghi: il concerto del Piccolo Coro «Mariele Ventre» dell'Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni a favore del service del Rotary per il progetto «Autismo» in collaborazione con La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. I bambini del Piccolo Coro canteranno in favore di altri bambini al palazzetto dello sport «San Giorgio» di via Stazione, a Molteno (Lc), nel pomeriggio di domenica 21 maggio.

I biglietti per partecipare a questo speciale evento sono già in vendita (10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 12 anni) presso le sedi de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, Ponte Lambro e Lecco; Perego libri a Barzanò (039 955768); Cartoleria Ratti a Erba (031 641112) e Rotary Club Erba Laghi (338 7020865).

